Путин попросил как можно быстрее представить предложения по ипотечным мерам

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал как можно скорее представить ему предложения по ипотечным мерам для оказания поддержки гражданам и застройщикам.

Во время видеоконференции вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о сокращении объема выдачи ипотеки в последнее время, из-за чего выросла ключевая ставка в России. Правительство готовит инициативы по поддержке граждан в сложившейся ситуации, особенно в частях с семейной ипотекой и в малых городах. Хуснуллин подчеркнул, что хочет представить отдельный доклад Путину по данной теме.

«Просил бы это сделать как можно быстрее», — сказал Путин.

Прежде Путин заявил о необходимости сохранения семейной ипотеки по 6%. Как отметил президент, сегодня программа действует только в случае приобретения нового жилья. Изначально это было сделано для поддержки в том числе строительного сектора. Однако, по мнению президента, следует разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке.

Кроме того, в ходе программы «Итоги 2024 года» глава государства пообещал «навести порядок» в ипотечной системе в ответ на жалобу молодой семьи из Краснодара, которые не могут получить семейную ипотеку уже три месяца.

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