Оверчук рассказал о последствиях для Армении при вступлении в ЕС 

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 49 0

Оверчук: Россия видит в проекте о вступлении Армении в ЕС начало выхода из ЕАЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Вице-пермьер РФ подчеркнул, что это все же «суверенный выбор».

Россия рассматривает начало обсуждения в Армении законопроекта о членстве в Евросоюз как начало выхода из другого блока — Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта „О запуске процесса вступления в Европейский Союз“ как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства», — сказал он.

Также, по его словам, сворачивание отношений с ЕАЭС грозит Армении ростом цен на продовольствие и энергию, а также сокращением экспорта на 70–80%.

Вице-пермьер РФ подчеркнул, что это все же «суверенный выбор» Армении.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Решение о присоединении к организации может быть принято только путем всенародного референдума.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту новость, заявил, что Армения не сможет вступить в ЕС будучи членом ЕАЭС. При этом Армения, являясь участницей ЕАЭС, получает определенные дивиденды.

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