«Невозможно»: в Кремле отреагировали на планы Армении вступить в Евросоюз

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 37 0

Песков: Армения не сможет вступить в ЕС будучи членом ЕАЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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Еревану выгодно быть в ЕАЭС.

Гипотетически невозможно быть членом двух разных организаций. При этом Армения, являясь участницей Евразийского экономического союза (ЕАЭС), получает определенные дивиденды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поддержку кабмином Армении проекта о вступлении в Европейский союз.

«Быть членами двух разных организаций, так гипотетически рассуждая, просто невозможно. <…> Смотря какие будут акценты у армянской стороны», — сказал он.

Для Армении выгодно быть в ЕАЭС. В то же время Россия знает, что Евросоюз инициирует процессы по членству и важно понять, какая позиция у Брюсселя на данный счет. Песков вместе с тем напомнил, что и Турция хочет стать участником ЕС. Однако Анкара уже много лет не встречает взаимности в этом вопросе.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Решение о присоединении к организации может быть принято только путем всенародного референдума.

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