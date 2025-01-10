«Решил за немцев»: бундестаг обвинил Маска во влиянии на парламентские выборы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Из-за возможного влияния Маска на выборы в парламент Германии началась проверка

Бундестаг начал проверку в связи с возможным влиянием Маска на парламентские выб

Фото: Allison Robbert/ТАСС

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Эксперты считают, что бизнесмен не нарушал европейских законов.

Бундестаг подозревает Илона Маска в противозаконном влиянии на выборы в парламент Германии. В связи с этим началась проверка, пишет Rheinische Post.

Илон Маск провел разговор с кандидатом в канцлеры «Альтернативы для Германии» Алисой Вейдель. Беседа состоялась в социальной сети Х, принадлежащей бизнесмену. Администрация бундестага считает, что таким образом Маск осуществил попытку повлиять на избирательную кампанию.

Кроме того, Rheinische Post сообщили, что бундестаг намерен выяснить, являются ли обвинения в скрытых пожертвованиях на кампанию правдивыми. Специалисты считают, что действия Илона Маска не нарушают европейский закон о цифровых услугах, принятый для интернет-сервисов.

«Было бы проблематично, если бы Маск использовал свою платформу, чтобы сделать определенные политические голоса более заметными, например, изменив алгоритм, отображающий контент пользователям», — высказался эксперт по регулированию онлайн-платформ Европейской цифровой ассоциации по правам человека Ян Пенфрат.

The Guardian опубликовал заявление Канцлера Германии Олафа Шольца. Он считает, что нельзя позволять «владельцам социальных сетей» решать за немцев.

«В наших дискуссиях можно простить человека, который думает, что более экстремистские взгляды привлекут ему внимание. Но судьба немецкого общества будет зависеть от большинства разумных и порядочных людей», — сказал политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Маск хочет сместить Стармера с поста премьера Британии.

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