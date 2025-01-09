Запад «под угрозой»: почему Маск хочет сместить Стармера с поста премьера Британии

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

FT: Маск ищет способы сместить Стармера с поста премьера Британии до выборов

Запад «под угрозой»: почему Маск хочет сместить Стармера с поста премьера Британии

Фото: Reuters/Леон Нил

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Бизнесмен вместе с союзниками рассматривает варианты для дестабилизации лейбористского правительства королевства.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск планирует сместить Кира Стармера с поста премьера Великобритании до следующих выборов. Этот вопрос он обсудил в частном порядке с союзниками. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Он считает, что сама западная цивилизация находится под угрозой», — рассказал один из них.

Отмечается, что Маск вместе с союзниками рассматривает варианты для дестабилизации лейбористского правительства Британии. Бизнесмен уже запросил информацию о том, можно ли заручиться поддержкой альтернативных политических движений в королевстве.

На протяжении последних шести месяцев Маск проявлял большой интерес к политике Великобритании и резко критиковал правительство Стармера. Так, на прошлой неделе миллиардер потребовал провести новое расследование случаев сексуальной эксплуатации девочек бандами, который состояли в основном из британо-пакистанских мужчин. Происходило это в нескольких британских городах.

«Маск обвинил Стармера, бывшего генерального прокурора Англии и Уэльса, который занимался вопросами сексуального насилия над детьми, в „соучастии“ в растлении британцев», — говорится в публикации.

Стармер же, в свою очередь, отверг обвинения Маска. Он заявил, что распространяющие «ложь и дезинформацию» люди заинтересованы не в жертвах, а преследуют свои цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что биограф Маска Сет Абрамсон обвинил его в сумасшествии и опасности для США. По его словам, предпринимателя надо срочно лечить и держать подальше от власти, к которой он так стремится. По мнению писателя, близость миллиардера к избранному президенту Штатов Дональду Трампу и власти вообще может привести к большим проблемам.

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