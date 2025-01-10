Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес увеличилось до шести

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Число погибших в пожаре В Лос-Анджелесе увеличилось до шести

Число погибших при пожарах в округе Лос-Анджелес увеличилось до шести

Фото: Reuters/Daniel Cole

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Власти Малибу сообщили о первой жертве в Пасифик-Палисейдс.

После объявления властей Малибу о первом погибшем в Пасифик-Палисейдс, общее число смертей из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе достигло шести. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Хотя личность погибшего пока не установлена, эта трагическая новость тяжким грузом лежит на наших сердцах», — заявил мэр Малибу Дага Стюарт.

Мэр выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего. Более подробностей о трагедии нет.

На данный момент огонь на побережье Лос-Анджелеса продолжают тушить. К сожалению, из-за сильного ветра площадь возгорания увеличивается. Пожарным бригадам не хватает воды. Действующий президент США Джо Байден объявил режим крупного стихийного бедствия в Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что площадь пожара на побережье Лос-Анджелеса превысила 64 квадратных километра. Огонь распространяется с невероятной скоростью — всего за полчаса он поразил 17 квадратных километров. За день до этого была объявлена эвакуация. Ситуацию становится невозможно контролировать из-за погодных условий.

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