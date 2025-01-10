Шоу «Волшебник из Великого Устюга» будет идти в ДК Горбунова до 12 января

Уникальные технологии, потрясающие костюмы, а вместо декораций — компьютерная графика. В столичном ДК Горбунова в эти дни проходит масштабное новогоднее шоу — зрителям показывают удивительные акробатические трюки, цирковые номера и выступления воздушных гимнастов.

Но настоящей изюминкой представления стал стометровый мультимедийный экран, на котором и происходит часть действия. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов все увидел своими глазами.

Этот спектакль увлекает не только детей, но и взрослых. С первых же минут артисты удивляют зрителей эффектным сальто.

«Это сразу цепляет внимание. И не успеваешь уставать. Не все дети способны просидеть очень долго. Спектакль собран компактно», — уточнил акробат Иннокентий Тараканов.

Сказочный сюжет уникальный. В Великом Устюге — переполох! Озорные помощники Деда Мороза заигрались и перепутали все подарки. А утром первого января девочка Катя обнаружила под елкой не батут, о котором просила в письме, а плюшевого мишку.

Этого медведя актриса, исполняющая главную роль, называет полноценным партнером в постановке.

«Я с ним прохожу три четверти этого спектакля. На протяжении практически всей истории он со мной, у меня подмышкой. Он является причиной, почему я отправляюсь в это невероятное путешествие», — отметила актриса Екатерина Виноградова.

А отправляется Катя в Великий Устюг, чтобы отыскать Деда Мороза и узнать, почему же он подарил ей не то, о чем она просила.

Это полностью мультимедийный спектакль, где вместо привычных декораций появляется графика — вот на этом экране под углом 45 градусов. И здесь вместе с обычными актерами на одной сцене соседствуют акробаты.

Графику для этого экрана рисовала целая команда дизайнеров. Причем в короткие сроки — всего за 20 дней. Приложить чуть больше усилий, чем обычно, пришлось и актерам. Самым сложным было — научиться ходить по экрану.

«Контент синхронизируется с действиями актеров. То есть, если, например, актеры бегут по горке, то горка бежит им навстречу», — сообщила режиссер Александра Ловянникова.

Нужно было сделать так, чтобы маленьким зрителям было интересно на протяжении всех 55-ти минут — столько идет постановка. Поэтому здесь много интерактива. Публике нужно отгадывать загадки и с помощью снежков — прогнать злых волков.

Но больше всего зрителям запоминаются костюмы героев.

«Мне понравились волки, Дед Мороз и то, как они путешествовали. И как прыгали с поезда», — рассказал один из юных зрителей.

«Нам очень понравилось. И шутки и для детей, и для взрослых. Все очень актуально, очень классно», — дополнила зрительница.

«Да, маски у нас, конечно, у нас отличные. И светящиеся глаза один из атрибутов, который цепляет детей больше всего. Было придумано, что у волков должен быть не только костюм меховой, но и что-то, что будет говорить нам о том, что это волк», — дополнил акробат Виталий Вишняков.

Детали продуманы до мелочей в костюмах всех героев. Сестрам-гимнасткам пришлось учиться выполнять трюки в интересных сценических образах. Да еще и правильно приземляться.

«Не так сложно сделать сам воздушный номер, сколько законнектить его с вот этой стеной под углом. Потому что приземления непривычные. Все привыкли на плоский пол приходить», — уточнили акробаты Дарья и Анастасия Еремеевы.

Финал новогоднего приключения удивит и заставит задуматься каждого о том, что такое настоящая дружба. С неожиданной стороны откроется и главный зимний волшебник — Дед Мороз. Его, кстати, играет звезда российского кино.

«Дед Мороз у нас получается такой достаточно хитрый персонаж в этой постановке», — отметил корреспондент.

«Ну, почему хитрый. Мы же иногда не знаем своих желаний. А он как раз смотрит вглубь. Он предоставляет девочке исполнить свое желание, о котором она просто вслух не говорит», — уточнил актер Алексей Гиммельрейх.

Новогоднее шоу в ДК имени Горбунова продлится до 12 января.