Певица Валерия увидела лицо внука: «Мне прислали фото — внутриутробное. Это же чудеса»
Певица Валерия смогла увидеть лицо еще неродившегося внука
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сын и невестка знаменитости ожидают появления на свет второго ребенка.
Певица Валерия увидела лицо своего внука еще до его рождения. Об этом артистка рассказала в интервью изданию 7Дней.ru.
Сын исполнительницы Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут пополнение в 2025 году. У них родится второй ребенок. Важными моментами беременности пара делится с родственницей. Недавно они показали ей результаты 4D-скрининга. Данная технология позволяет рассмотреть лицо младенца, находящегося еще в утробе матери.
«Недавно мне прислали фото внука — внутриутробное. Это же чудо техники! Точное изображение крошечного человека, черты лица видны. <…> Фантастика: ты знаешь лицо человека, который еще не появился на свет», — восхищается Валерия.
Певица вспомнила, что такую же процедуру ее невестка проходила, когда была беременна первым ребенком. Однако за прошедшие с того момента четыре года технология успела усовершенствоваться. Изображение девочки, как вспоминает артистка, не было таким крупным и четким.
Супруги уже решили, что назовут сына Мироном. А вот его старшая сестра обладательница более экзотического имени. Девочку зовут Селин. В своем Telegram-канале невестка Валерии раскрыла секрет столь необычного выбора.
«Сеня + Лиана = Селин», — пояснила Лиана.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная невестка Валерии поделилась тревожными вестями.
Читайте также
93%
0.61 105.09
-1.01
Нашли ошибку?