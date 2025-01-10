Масштаб пугает: космонавт Горбунов сфотографировал пожары в Калифорнии с МКС

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

Космонавт Горбунов сфотографировал пожары в Калифорнии с МКС

Масштаб пугает: космонавт Горбунов сфотографировал пожары в Калифорнии с МКС

Фото: Reuters/Ringo Chiu

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Снимки показал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) бушующие пожары в Лос-Анджелесе. Снимки предоставил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk

На фото можно увидеть панораму города, выгоревшие кварталы и пламя от пожара.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Площадь возгорания в Пасифик-Палисейдс перешла отметку в 64,7 квадратных километра. В первые сутки были эвакуировали 30 тысяч людей.

Глава пожарной безопасности сообщил, что все ресурсы были рассчитаны на борьбу только с одним-двумя крупными пожарами. Здесь же ситуацию также усугубил сильный ветер.

Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден неудачно пошутил во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе.

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