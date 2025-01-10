Хорошая традиция: шесть слонят прибыли из Мьянмы в Большой Московский цирк

Животные были переданы в честь 75-летия установления дипломатических отношений между странами.

Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время пресс-конференции в цирке на Проспекте Вернадского.

По ее словам, животные были переданы в честь 75-летия установления дипломатических отношений. Процесс лично курировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вариантов было несколько. И прорабатывались они с разными странами, но именно с Мьянмой все получилось. Практически два года ушло на все формальности, потому что речь идет о большом количестве документов, которые нужно было оформить», — отметила Захарова.

Дипломат отметила, что это уже стало «хорошей традицией», поскольку в 2018 году Мьянма вручила московскому театру «Уголок дедушки Дурова» трех слонят в честь 70-летия установления дипломатических отношений. Их назвали Луна, Одри и Мона.

В свою очередь, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поблагодарил Мьянму за такой королевский подарок. Он уточнил, что его подопечными стали пять девочек и один мальчик. Одну из новых обитательниц назвали в честь певицы Тины Тернер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФ и Мьянма договорились обменяться опытом в сфере борьбы с коррупцией.