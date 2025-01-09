Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Транссибирской магистрали

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Был задержан житель Приамурья.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Транссибирской магистрали. Они задержали жителя Приамурья за подготовку диверсии по заданию украинского куратора.

Мужчина изучил минно-подрывное дело, а также приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства. Во время допроса подозреваемый признался в работе на украинские спецслужбы.

Следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело. Диверсанту грозит до 20 лет лишения свободы.

 

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