Узкая щель и километры подземных тоннелей: как искали пропавших туристов в Крыму

В Крыму спасатели нашли пропавшую группу спелеологов в пещере

Спасатели в Крыму сегодня преодолели километры подземных тоннелей в попытках найти четверых спелеологов. Они спустились в пещеру Красная, выбрав один из самых экстремальных маршрутов, а потом перестали выходить на связь. Что случилось под землей и как удалось найти пропавших? Корреспондент «Известий» Олег Зайковский следил за поисковой операцией.

Поисковая операция в пещере началась с утра, спасатели шли с разных сторон навстречу друг другу, пытаясь найти пропавших спелеологов. Некоторые участки приходилось преодолевать вплавь.

«Спасатели говорят, уровень воды в пещере в пределах нормы. Причина исчезновения группы любителей спелеологии пока неизвестна. Предположительно они выбрали слишком сложный маршрут и не могут выбраться», — рассказал корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

«Пещера очень узкая, с очень узкими ходами, местами они подтоплены, ну и плюс она имеет лабиринты. Возможно, там замыло какой-то вход, поэтому может эта группа людей уперлась в вход и, возможно, пытается найти обход или еще что-то», — сказал начальник аварийной спасательной группы Симферопольского отряда «КрымСпас» Николай Щелоков.

Красная пещера — одна из самых больших и сложных пещер России. Ее длина 26 километров, глубина до 135 метров, в ней течет подземная река, которая может менять русло. Здесь находятся одни из самых экстремальных спелеологических маршрутов. Для туристов здесь оборудованы лишь пятьсот метров пещеры.

Любители спелеологии попали в пещеру не через основной, официальный вход, а через узкую щель в скале, расположенную на высоте около километра. Сделать это могли только подготовленные люди.

Группа пропавших спелеологов не была зарегистрирована в МЧС и делала все на свой страх и риск. Спасатели пытаются пробраться к той части пещеры, где они предположительно находятся, но пока не могут найти проход.

«Первая группа в районе галереи сказок, там замыленный вход, лет пять назад по этому маршруту там осуществлялся проход группы. Две группы соединяются, ищут проход и будут двигаться в мергельный зал навстречу верхней группе», — сказал заместитель начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Мальчиков.

Мама одного из пропавших в пещере мужчин эксклюзивно рассказала «Известиям», что сын профессионально занимался спелеологией.

«Именно про этот поход я не знала, решил меня лишний раз не волновать», — сказала Юлия Розвезева, мама пропавшего.

Эксперты говорят, прохождение Красной пещеры сверху — вызов, на который могли решиться только настоящие экстремалы и любители острых ощущений с хорошими навыками.

«Хочу отметить, что это спортивное экстремальное мероприятие, приравненное, конечно, к риску жизни. И это нужно понимать», — сказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Спасатели нашли пропавшую группу поздно вечером. Все они живы.

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