Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 1 425 0

Ей было 60 лет.

Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

Фото: ИЗВЕСТИЯ/PAVEL BEDNYAKOV/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умерла советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская. Об этом сообщил Московский Художественный театр имени А. П. Чехова в своем в Telegram-канале.

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять: умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей», — говорится в сообщении.

Народной артистке РФ было 60 лет. В последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью.

Добровольская родилась 13 июля 1963 года в Москве. С самого детства проявляла интерес к сценическому искусству и решила посвятить жизнь театру. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени М. Горького. Затем служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 — и до конца своих дней — была актрисой в МХТ имени А. П. Чехова.

Добровольская трижды была замужем. Первый супруг — киноактер Вячеслав Баранов, второй — актер и режиссер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, третий — кинооператор Дмитрий Мананников.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:15
США изменили политику санкций против России
20:05
Суд вынес приговор в отношении Трампа
19:47
Потерявший управление танкер с 99 тысячами тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ
19:33
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом
19:21
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
19:16
Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Сейчас читают

Третий в истории медицины: врачи из Красноярска совершили чудо
«Просто какое-то мракобесие»: звезды хвастаются огромными тратами
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год