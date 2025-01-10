Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

Умерла советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская. Об этом сообщил Московский Художественный театр имени А. П. Чехова в своем в Telegram-канале.

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять: умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей», — говорится в сообщении.

Народной артистке РФ было 60 лет. В последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью.

Добровольская родилась 13 июля 1963 года в Москве. С самого детства проявляла интерес к сценическому искусству и решила посвятить жизнь театру. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени М. Горького. Затем служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 — и до конца своих дней — была актрисой в МХТ имени А. П. Чехова.

Добровольская трижды была замужем. Первый супруг — киноактер Вячеслав Баранов, второй — актер и режиссер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, третий — кинооператор Дмитрий Мананников.