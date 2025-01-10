Суд вынес приговор в отношении Трампа

Миллиардер станет первым в истории США осужденным президентом.

Суд в Нью-Йорке приговорил избранного президента США Дональда Трампа к безусловному освобождению по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что «безусловное освобождение» подразумевает, что Трампу не грозит тюремное заключение или штраф, однако его обвинительный приговор остается в силе, а дело закрывается. Таким образом Трамп станет первым в истории США осужденным президентом.

Выносивший вердикт судья Хуан Мерчан отметил, что безусловное освобождение — это «единственный законный приговор, который позволяет вынести судебное решение, не посягая на высшую должность в стране».

Также Мерчан пожелал Трампу удачи на втором президентском сроке. Тот, в свою очередь, никак не отреагировал на приговор и заключительные слова судьи.

Телеканал отмечает, что приговорить Трампа к безусловному освобождению рекомендовала прокуратура. Ее представитель заявил в суде о необходимости «с уважением относиться к президентской должности» и предстоящей инаугурации Трампа.

Позднее избранный президент все же прокомментировал вынесенный ему приговор. В своей соцсети Truth он обвинил демократов в «охоте на ведьм» и пообещал подать апелляцию.

«Радикальные демократы проиграли очередную жалкую, неамериканскую охоту на ведьм», — написал Трамп.

Также он заявил, что считает настоящими присяжными американских граждан, которые переизбрали его подавляющим большинством голосов на «одних из самых важных выборов в истории» и не увидели в его «деле» ни «преступления, ни ущерба, ни доказательств, ни фактов, ни закона».

«Сегодняшнее мероприятие было презренной шарадой, и теперь, когда оно закончилось, мы подадим апелляцию на этот обман, который не имеет под собой никаких оснований, и восстановим доверие американцев к нашей некогда великой системе правосудия», — заявил Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вынесет Дональду Трампу приговор о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег актрисе Сторми Дэниелс. Адвокаты пытались добиться отмены обвинительного вердикта против Трампа по делу. По их словам, оно не может быть возбуждено, потому что является беззаконным. Но суд отказал в требовании прекратить разбирательства.