«Тихий убийца»: как понять, что вы испытываете хронический стресс

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Психолог Гаврилова: раздражительность является симптомом хронического стресса

Психолог назвала симптомы хронического стресса

Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

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На опасное состояние может указывать головная боль, бессонница и раздражительность.

Симптомами хронического стресса является чувство безнадежности, раздражительность, головная боль и бессонница. Об этом психолог, эксперт по работе с предпринимателями и руководителями Екатерина Гаврилова рассказала «Известиям».

«Хронический стресс опасен тем, что действует как „тихий убийца“. По сравнению с острым кратковременным стрессом люди могут перестать его замечать. В то время как при хроническом стрессе организм привыкает к определенному гормональному фону, и, чем дольше вы находитесь в нем, тем сложнее и дольше нормализовывать ваше состояние»,— поделилась эксперт.

Нужно вовремя принять меры, иначе можно заработать множество проблем со здоровьем, поспособствовать развитию серьезных заболеваний, а также ухудшить свою профессиональную и личную жизнь. Постоянная тревога, беспокойство, потеря интереса к делам — это также симптомы стресса. 

«Физические и поведенческие симптомы — головные боли и напряжение в мышцах шеи и головы, бессоница (когда плохо засыпаете, не высыпаетесь, независимо от количества часов сна и встаете сразу уставшим), проблемы с желудочно-кишечным трактом, снижение аппетита или „заедание“ стресса. [Также в этом случае] вам сложно сконцентрироваться, принимать решение, и вы стали чаще все забывать: закрыли ли дверь, выключили ли свет, время встреч и так далее», — рассказала специалист.

Есть несколько способов, которые помогут выйти из состояния хронического стресса. Первый — наладить качество сна. Следует засыпать в период до 22:00, в комнате с плотно закрытыми шторами — должно быть темно. Будет лучше отложить телефон за два часа до сна. Другой важный пункт — сбалансированное питание.

«Добавьте физическую активность — больше ходите пешком, а еще лучше — выберите тренировки, которые вам нравятся, и старайтесь посещать каждую неделю по два-три раза. Это улучшит общее состояние организма через повышение уровня эндорфинов — „гормонов счастья“ — и снижение уровня кортизола, главного гормона стресса», — советует Гаврилова.

Общение с неприятными людьми важно минимизировать или, если есть такая возможность, полностью устранить. Для жизнерадостных и открытых приятелей, напротив, хорошо бы поискать время в расписании. Конечно, гораздо результативнее будет выход из состояния стресса под надзором психолога — специалист определит причину и разработает индивидуальный план.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасен для психики «синдром новой жизни».

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