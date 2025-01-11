Зимняя «жара»: в России наблюдаются аномально высокие температуры

Исключениями стала Якутия, а также Мурманская и Магаданская области.

Столбики термометров по всей России поднимаются выше нормы. Нормальная температура воздуха отмечается лишь в Якутии, а также Мурманской и Магаданской областях. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На всей остальной территории РФ отмечаются аномально высокие температуры», — сообщил Вильфанд.

Он также уточнил, что температура воздуха на большей части страны превысит средние показатели за много лет. Мурманскую область ночью ждет максимальное похолодание в -21 градус, Магаданскую — в -45. На Севере Якутии ожидается -50 градусов.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что 12 января в Москву придет аномально теплая погода. Будет на семь градусов теплее, чем должно. Кроме того, ожидаются облачность и дожди — около 1-2 мм осадков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в средней полосе России на Крещение ожидается оттепель. Погода в Москве и Подмосковье останется очень переменчивой до конца января — тепло продолжит сменяться резки похолоданием.