«Эмбрион в морозильной камере»: бывшая девушка принца Гарри беременна

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Бывшая девушка принца Гарри Криссида Бонас беременна вторым ребенком

Бывшая девушка принца Гарри ждет второго ребенка: «Нам посчастливилось сохранить

Фото: Zuma/TASS

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Криссида Бонас встречалась с внуком Елизаветы II два года.

Бывшая девушка принца Гарри актриса Крессида Бонас беременна вторым ребенком. Ее отношения с внуком Елизаветты II длились два года, пишет Daily Mail.

Отец ребенка — Гарри Вентворт-Стэнли, вкладчик в недвижимость. Они с Бонас поженились в 2020 году.

«После первого зачатия с помощью ЭКО нам посчастливилось сохранить еще один эмбрион в морозильной камере», — рассказала актриса.

Супруги воспитывают двухлетнего сына Уилбура. Сейчас семья ищет новое жилье — двум детям может стать тесно в квартире. Старая недвижимость была выставлена на продажу. Крессида Бонас всегда мечтала стать матерью, но у нее не получалось. Тогда было решено прибегнуть к ЭКО.

«Я потратила время и деньги на рефлексотерапию, диетологов, иглоукалывание и экстрасенсов… Даже на немецкого целителя, который разговаривает с ангелами. Мой разум был в постоянном беспокойстве, и моя навязчивая идея забеременеть стала непреодолимой, независимо от того, сколько мистических таблеток я пила или дорогих добавок принимала, ничего не помогало, и я чувствовала, что мое тело подводит меня», — откровенно призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Меган и принц Гарри предложили друзьям из Калифорнии жить у них после пожара.

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