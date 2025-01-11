«Плакал Голливуд»: Люся Чеботина уверена, что предсказала пожары в Лос-Анджелесе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Певица Люся Чеботина верит в пророчества в своих песнях

Люся Чеботина заявила, что предсказала пожар в Голливуде и столкнулась с критико

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица считает одну из своих композиций пророческой.

Люся Чеботина считает, что предсказала пожары в Лос-Анджелесе в песне «Плакал Голивуд». Об этом певица заявила в своем Telegram-канале.

«Честно, я не знаю, как приходят в мою голову слова песен… Я замечала уже не раз, что какие-то из них по истечению времени сбываются… Но „Плакал Голливуд“… Как?», — задалась вопросом Чеботина.

Аудитория неоднозначно восприняла это заявление. Кого-то удивило, как певица умудрилась разглядеть связь между лирической песней и страшным стихийным бедствием. Другие же и вовсе сочли высказывание насмешкой.

«Рофл над трагедией? Ну пусть еще над авиакатастрофами постебется, приплетя свои „Москва–Дубай“ и „Аэроэкспресс“», — сурово комментируют пост певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Люся Чеботина рассказала о планах на личную жизнь. Певица призналась, что ей хотелось бы выйти замуж, но достойного мужчину в своем окружении она пока не нашла. Кроме того, приоритетом девушки является карьера.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
«Эмбрион в морозильной камере»: бывшая девушка принца Гарри беременна
7:58
США передали Украине сотни тысяч снарядов и ракет за последние месяцы
7:34
«Плакал Голливуд»: Люся Чеботина уверена, что предсказала пожары в Лос-Анджелесе
7:10
«Передал поздравления Путина»: Володин встретился с президентом Венесуэлы Мадуро
6:46
Беспилотники ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Тамбовской области
6:20
Зудящие высыпания и отеки: чем опасна аллергия на холод

Сейчас читают

«Имеют право на обязательную долю»: кому достанется имущество Добровольской
Спасала сына, заливала горе алкоголем, боролась за больную дочь: удары судьбы третьей жены Ефремова Добровольской
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год