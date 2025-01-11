«Плакал Голливуд»: Люся Чеботина уверена, что предсказала пожары в Лос-Анджелесе

Певица считает одну из своих композиций пророческой.

Люся Чеботина считает, что предсказала пожары в Лос-Анджелесе в песне «Плакал Голивуд». Об этом певица заявила в своем Telegram-канале.

«Честно, я не знаю, как приходят в мою голову слова песен… Я замечала уже не раз, что какие-то из них по истечению времени сбываются… Но „Плакал Голливуд“… Как?», — задалась вопросом Чеботина.

Аудитория неоднозначно восприняла это заявление. Кого-то удивило, как певица умудрилась разглядеть связь между лирической песней и страшным стихийным бедствием. Другие же и вовсе сочли высказывание насмешкой.

«Рофл над трагедией? Ну пусть еще над авиакатастрофами постебется, приплетя свои „Москва–Дубай“ и „Аэроэкспресс“», — сурово комментируют пост певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Люся Чеботина рассказала о планах на личную жизнь. Певица призналась, что ей хотелось бы выйти замуж, но достойного мужчину в своем окружении она пока не нашла. Кроме того, приоритетом девушки является карьера.