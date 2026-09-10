Скажет все о вас: как почерк человека связана с его характером

Психолог Шишкова: почерк человека связан не с характером, а с настроением

Представление о том, что почерк человека связан с его характером — один из самых устойчивых мифов в массовой культуре. Однако определенная связь здесь все-таки присутствует. О ней aif.ru рассказала нейропсихолог Светлана Шишкова.

С точки зрения науки однозначно ответить невозможно, однако в академической психологии графология (анализ почерка — Прим. ред.) не считается надежным инструментом психоанализа.

В результате многочисленных исследований стало известно, что графологи не в состоянии сделать систематического вывода о характере, интеллекте или поведении людей.

Дело в том, что почерк слишком зависит от множества факторов. Это и поза за столом, и спешка, и то, насколько у человека устала рука. Кроме того, в школе всех приучали к письму по единому стандарту.

Однако есть некоторые различия в деталях. Незначительные отличия в почерке в самом деле могут говорить о временных особенностях психологического состояния. Так, при сильном волнении буквы зачастую становятся менее ровными, а при усталости — напротив, мельче или крупнее. Если же человек уверен в себе, его письмо становится более размашистым.

Ранее психолог рассказала, почему осенью у многих людей хронически плохое настроение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.