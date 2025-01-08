То ли блогер неудачно пошутила, то ли запуталась в православных праздниках.

Поздравляя подписчиков с праздником, блогер Настя Ивлеева неожиданно попала в неловкую ситуацию. На это обратило внимание издание KP.RU.

Знаменитость выставила пост, в котором поздравляла православных христиан с праздником. Вот только ее слова немного не соответствовали календарю.

«Христос Воскрес!» — написала Ивлеева.

Действительно ли блогер перепутала праздники или сделала этот пост специально — неясно. Вот только общественность не оценила публикацию. Подписчики припомнили Насте набожность, которую она демонстрировала в социальных сетях весь прошлый год после скандальной «голой вечеринки».

Пост вскоре был удален. Его заменило корректное поздравление уже не с Пасхой, а с Рождеством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ивлеева подогрела слухи о беременности. Знаменитость заявила, что хочет сфокусироваться на детях. В конце 2024 года Настя вышла замуж за предпринимателя и телеведущего Филиппа Бегака. Это второй брак для блогера. Экс-супругу — рэперу Элджею Ивлеева наследников она не подарила.