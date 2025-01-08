«Христос Воскрес!» — Настя Ивлеева оконфузилась в Рождество

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 901 0

Блогер Настя Ивлеева перепутала главные православные праздники

Настя Ивлеева перепутала праздники

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

То ли блогер неудачно пошутила, то ли запуталась в православных праздниках.

Поздравляя подписчиков с праздником, блогер Настя Ивлеева неожиданно попала в неловкую ситуацию. На это обратило внимание издание KP.RU.

Знаменитость выставила пост, в котором поздравляла православных христиан с праздником. Вот только ее слова немного не соответствовали календарю.

«Христос Воскрес!» — написала Ивлеева.

Действительно ли блогер перепутала праздники или сделала этот пост специально — неясно. Вот только общественность не оценила публикацию. Подписчики припомнили Насте набожность, которую она демонстрировала в социальных сетях весь прошлый год после скандальной «голой вечеринки».

Пост вскоре был удален. Его заменило корректное поздравление уже не с Пасхой, а с Рождеством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ивлеева подогрела слухи о беременности. Знаменитость заявила, что хочет сфокусироваться на детях. В конце 2024 года Настя вышла замуж за предпринимателя и телеведущего Филиппа Бегака. Это второй брак для блогера. Экс-супругу — рэперу Элджею Ивлеева наследников она не подарила.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
В Донецке простились с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым
13:03
Собянин: заявки на пятый поток «Академии инноваторов» принимаются до 28 января
12:52
«Ничего не можем узнать»: туристка из Нальчика пропала в Турции в канун Нового года
12:35
Российские силы взяли в плен 18 боевиков ВСУ вблизи Курахово в ДНР
12:10
«Христос Воскрес!» — Настя Ивлеева оконфузилась в Рождество
11:56
Неонацизм и травля: Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье

Сейчас читают

«Расслабляться не стоит»: бойцы рассказали об отражении атаки ВСУ под Курском
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год