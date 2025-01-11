«Она хотела, чтобы ее поджарили»: невестку Марии Шукшиной кремировали

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Невестку Марии Шукшиной Фрейю Зильбер кремировали

Хотела быть сожженной: судьба невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер

Фото: Instagram*/freya_zilber

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Желание покойной исполнила ее мать.

Невестка российской актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Фрейя Зильбер при жизни просила, чтобы после смерти ее тело кремировали. Подруга Фрейи удивляется тому, что мать погибшей Нина Лупачева поддержала желание дочери.

«Она хотела, чтобы ее поджарили. Как ни странно, мать учла ее желание», — поделилась она с KP.RU.

Местонахождение урны с прахом Фрейи остается неизвестным. Предположительно, ее забрала с собой мать девушки.

Прабабушка сына Зильбер - советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина неоднократно предлагала посодействовать в организации похорон Фрейи. Она единственная из родственников Марии, кто высказался после трагического события.

C 2017 года звездная невестка часто появлялась на различных ток-шоу, а также выходила в федеральный эфир, будучи беременной. Она рассказала о своей связи с Макаром Касаткиным — сыном Шукшиной. После проведенного теста ДНК отцовство подтвердилось. Позже Мария Шукшина признала внука в соцсетях.

Бывшая невестка пропадала из соцсетей на долгое время после того, как публично поделилась историей романа. 22 декабря 2024 года семья Шукшиной узнала шокирующее известие о смерти девушки. Погибшей было всего 26 лет.

Тело Фрейи было найдено в съемной квартире Санкт-Петербурга. Выяснилось, что при жизни девушка боролась с серьезной зависимостью. В момент осмотра места гибели рядом с Зильбер были обнаружены шприцы для инъекций и трубка для курения запрещенных смесей. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лидия Федосеева-Шукшина назвала неожиданную причину смерти мамы своего правнука.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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