«Хотел нанести ущерб России»: пособника спецслужб Украины задержали в ЛНР

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Управление ФСБ в ЛНР пресекло деятельность шпиона украинских спецслужб

Фото, видео: © РИА Новости; УФСБ России по Луганской народной республике; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шпион передавал СБУ данные о дислокации подразделений российской армии.

Бывший украинский гражданин, работавший на Службу безопасности Украины (ВСУ), был выявлен и обезврежен в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

«Установлено, что житель ЛНР, действуя по заданию СБУ, передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений ВС РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что преступник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Сам задержанный на допросе рассказал, что был завербован сотрудником СБУ, когда привез своего сына в Харьков для поступления в местный институт. Интерес украинских спецслужб мужчина вызвал как раз тем, что проживал на территории подконтрольной России.

«В 2023 году он (сотрудник СБУ — Прим. ред.) вышел на связь и говорит: „К вам едет посылка“. В Краснодоне получил телефон, аккумулятор, детонатор, шесть тротиловых шашек, схему с проводочком. Мне рассказали, как это все соединить. Я это все соединил, сфотографировал, отправил. Он спросил: „Сможете на Луганск отвезти?“. Я сказал, что смогу», — признался задержанный.

Также мужчина, по его словам, отправлял своему куратору в СБУ данные о местонахождении российских военных, блокпостов и осуществлял иную шпионскую деятельность.

Пособник украинских спецслужб признался, что долгое время пользовался паспортом ЛНР и не планировал менять его на российский. Однако в августе 2023 года именно по указанию СБУ он все же получил российское гражданство — чтобы «легче передвигаться», как пояснили кураторы.

По словам мужчины, своими действиями он хотел нанести ущерб России по идейным соображениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала незаконных оружейников в 40 регионах России.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
Виражи американских горок: что принесет 2025 год всем знакам зодиака

Последние новости

22:16
«Евгения — не моя мама»: Никите Ефремову соболезнуют из-за смерти Добровольской
21:59
Огненный торнадо обрушился на Калифорнию
21:43
«Жизнь тяжелая. Выдержать непросто»: что на самом деле сгубило Добровольскую
21:27
Якутский штурмовик «в шоке» от того, как быстро ему дали звание Героя России
21:10
МИД: новые санкции против России оставят будущему президенту США выжженную землю
20:53
«Хотел нанести ущерб России»: пособника спецслужб Украины задержали в ЛНР

Сейчас читают

В Монголии протестующие перекрыли движение по главному проспекту в Улан-Баторе
«Не верю, что это происходит со мной»: раскрыта неожиданная реакция Добровольской на страшный диагноз
Не опаснее масс-маркета? Стоит ли носить вещи из секонд-хенда
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год