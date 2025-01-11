«Хотел нанести ущерб России»: пособника спецслужб Украины задержали в ЛНР

Шпион передавал СБУ данные о дислокации подразделений российской армии.

Бывший украинский гражданин, работавший на Службу безопасности Украины (ВСУ), был выявлен и обезврежен в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

«Установлено, что житель ЛНР, действуя по заданию СБУ, передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений ВС РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что преступник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Сам задержанный на допросе рассказал, что был завербован сотрудником СБУ, когда привез своего сына в Харьков для поступления в местный институт. Интерес украинских спецслужб мужчина вызвал как раз тем, что проживал на территории подконтрольной России.

«В 2023 году он (сотрудник СБУ — Прим. ред.) вышел на связь и говорит: „К вам едет посылка“. В Краснодоне получил телефон, аккумулятор, детонатор, шесть тротиловых шашек, схему с проводочком. Мне рассказали, как это все соединить. Я это все соединил, сфотографировал, отправил. Он спросил: „Сможете на Луганск отвезти?“. Я сказал, что смогу», — признался задержанный.

Также мужчина, по его словам, отправлял своему куратору в СБУ данные о местонахождении российских военных, блокпостов и осуществлял иную шпионскую деятельность.

Пособник украинских спецслужб признался, что долгое время пользовался паспортом ЛНР и не планировал менять его на российский. Однако в августе 2023 года именно по указанию СБУ он все же получил российское гражданство — чтобы «легче передвигаться», как пояснили кураторы.

По словам мужчины, своими действиями он хотел нанести ущерб России по идейным соображениям.

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