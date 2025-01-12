Холодильник, диван и стол: неизвестный обчистил квартиру жительницы Петербурга

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 30 0

В Петербурге неизвестный вскрыл квартиру и похитил холодильник, диван и стол

Холодильник и стол: неизвестный обчистил квартиру жительницы Петербурга

Фото: www.globallookpress.com/ © Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Неизвестный обчистил квартиру двухэтажного дома на улице Ярославская в Санкт-Петербурге. Он вынес бытовую технику и мебель. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, злоумышленник проник в квартиру, повредив входную дверь. Неизвестный похитил у жительницы Петербурга холодильник «Смоленск», угловой диван, кухонный стол, а также каркас металлической печи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». С места происшествия правоохранители изъяли следы рук и слепок со следами взлома. Видеонаблюдения в доме нет, поэтому вычислить грабителя по картинке не получится.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные вынесли из квартиры певицы Юлии Паршуты в Москве. Ущерб достигает более одного миллиона рублей. Артистка отсутствовала в московской квартире в период с 30 декабря по 7 января. За это время неизвестные проникли в жилище звезды и тайно похитили деньги и ювелирные изделия. Прибывшие на место правоохранители нашли отвертку, часть дверей сейфа, следы рук, обуви и материи. Все вещдоки были направлены на экспертизу.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
Полчаса висели в воздухе: самолет из Новосибирска не смог сесть в Пулково из-за снегопада
13:08
Втрое вырос объем импорта российского шоколада в США
12:52
Дроны, НЛО или ракета? Американцы гадают над причинами пожаров в Калифорнии
12:36
Нет доверия: Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хайпе на трагедии в Калифорнии
12:19
«За что воюем?» — боевик ВСУ заявил о бессмысленности продолжения конфликта
12:02
Холодильник, диван и стол: неизвестный обчистил квартиру жительницы Петербурга

Сейчас читают

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на жилые дома в Котовске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»