Холодильник, диван и стол: неизвестный обчистил квартиру жительницы Петербурга

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Неизвестный обчистил квартиру двухэтажного дома на улице Ярославская в Санкт-Петербурге. Он вынес бытовую технику и мебель. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, злоумышленник проник в квартиру, повредив входную дверь. Неизвестный похитил у жительницы Петербурга холодильник «Смоленск», угловой диван, кухонный стол, а также каркас металлической печи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». С места происшествия правоохранители изъяли следы рук и слепок со следами взлома. Видеонаблюдения в доме нет, поэтому вычислить грабителя по картинке не получится.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные вынесли из квартиры певицы Юлии Паршуты в Москве. Ущерб достигает более одного миллиона рублей. Артистка отсутствовала в московской квартире в период с 30 декабря по 7 января. За это время неизвестные проникли в жилище звезды и тайно похитили деньги и ювелирные изделия. Прибывшие на место правоохранители нашли отвертку, часть дверей сейфа, следы рук, обуви и материи. Все вещдоки были направлены на экспертизу.