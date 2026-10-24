Младенца бросили у дома в Зеленограде — родителей разыскивают

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 26 0

Прокуратура занимается выяснением всех деталей случившегося.

В Зеленограде нашли маленького мальчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мальчика обнаружили вечером возле одного из жилых домов в Зеленограде. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

Ребенка осмотрели медицинские работники, после чего передали в специализированное учреждение.

По данным источника 5-tv.ru, мальчик совсем маленький — предположительно, ему не больше месяца. На момент обнаружения ребенок был одет в комбинезон.

Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности родителей мальчика. Надзорное ведомство также следит за ходом и результатами процессуальной проверки. Кроме того, на контроле прокуратуры остается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге пропали два ребенка дошкольного возраста. Они исчезли, покинув детский сад. Среди пропавших — шестилетняя девочка. Поисками детей занимается организация «ЛизаАлерт».

Также в Ленинградской области пропал сын режиссера Петра Демкина во время прогулки на территории частного дома. По словам отца, на участке находились его сыновья: старшему около 4,5 лет, а младшему — 2,5 года. Отец отлучился к машине, чтобы повесить мокрые носки, и, вернувшись, узнал от старшего сына о пропаже младшего. Через время тело двухлетнего мальчика было найдено. По предварительным данным, ребенок утонул в пруду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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