Мальчика обнаружили вечером возле одного из жилых домов в Зеленограде. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

Ребенка осмотрели медицинские работники, после чего передали в специализированное учреждение.

По данным источника 5-tv.ru, мальчик совсем маленький — предположительно, ему не больше месяца. На момент обнаружения ребенок был одет в комбинезон.

Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности родителей мальчика. Надзорное ведомство также следит за ходом и результатами процессуальной проверки. Кроме того, на контроле прокуратуры остается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве ребенка.

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