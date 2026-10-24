Младенца бросили у дома в Зеленограде — родителей разыскивают
Прокуратура занимается выяснением всех деталей случившегося.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мальчика обнаружили вечером возле одного из жилых домов в Зеленограде. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
Ребенка осмотрели медицинские работники, после чего передали в специализированное учреждение.
По данным источника 5-tv.ru, мальчик совсем маленький — предположительно, ему не больше месяца. На момент обнаружения ребенок был одет в комбинезон.
Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности родителей мальчика. Надзорное ведомство также следит за ходом и результатами процессуальной проверки. Кроме того, на контроле прокуратуры остается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве ребенка.
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