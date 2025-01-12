Пока армия Украины несет потери на передовой, страны Запада продолжают снабжать Незалежную вооружением.

Киевский режим не хочет идти на переговоры с Москвой по урегулированию конфликта, но при этом украинский народ не видит смысла в его продолжении. Об этом заявил пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Забарата, его слова передает Минобороны России.

«Можно было бы договориться, остановить это. У нас народ говорит, столько молодых людей погибает. За что воюем? Если бы не помогали, война давно бы закончилась, а так со всех сторон помогают. <…> Кому война, а кому мать родная», — сказал мужчина.

Кроме того, сам Забарата поделился, как оказался в рядах ВСУ. Однажды он ехал на общественном транспорте по своим делам. На одной из остановок его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). У Забараты астма, а также была операция на ноге. Однако медицинская комиссия посчитала его годным для прохождения военной службы.

Его вместе с другими годными мужчинами возили в разные пункты. Обучение проводилось в Покровском районе Донецкой области. Длилось оно всего два дня. После этого Забарата и других боевиков в бронижелетах и с автоматами забросили на передовую.

«Нам показали место на карте, сказали, что там русских нет, тихо, не стреляют, нам только смотреть и наблюдать. Мы приезжаем, а там совсем не так», — рассказал пленный боевик.

В результате бойцы России окружили их группу. Командир ВСУ по рации говорил подчиненным кидать гранаты, а затем и вовсе стал кричать и оскорблять их. В результате боевики сдались в плен.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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