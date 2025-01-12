Взяли в клещи: как российские войска освобождали Курахово

Это первая крупная победа российской армии в новом году. Дальше — больше.

В начале года боевые действия в зоне СВО не прекращались ни на один день. Тем более что для Киева и Рождество — не Рождество. Официально там праздник отмечают на римский манер в декабре.

Главное событие недели — полная зачистка Курахово от украинских формирований. Это крупный поселок, один из узлов обороны ВСУ, начиная с 2014 года. Бои за него шли несколько месяцев. Его взяли в клещи подразделения трех группировок войск. Но бойцы «Южной» выполняли самую тяжелую: продавливали оборону в лоб.

Дальше на запад — Днепропетровская область, но туда наши войска пока не идут, усиливая натиск севернее, в районе другого узла обороны ВСУ — Покровска. Уже очевиден план, так же как и Курахово, взять укрепрайон в клещи.

Моральный дух бойцов ВСУ падает. Если на прошлой неделе в плен сдались 46 человек, то на этой уже 91. Итого: минус рота за две недели. О ситуации на передовой — в репортаже корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Финальные бои за Курахово могли затянуться — на западной окраине города у ВСУ были самые мощные опорные пункты: Кураховская ТЭЦ на берегу водохранилища и квартал многоэтажек рядом. Но обескровленная группировка противника, отрезанная от нормального снабжения, не удержала эти позиции. Над ними взвились российские флаги.

ВСУ были буквально разгромлены в Курахово. По данным Минобороны России, потери 150-тысячного гарнизона противника составили 80%, то есть 120 тысяч были уничтожены, ранены или сдались в плен.

Значительная часть группировки противника была уничтожена нашей артиллерией, не успев добраться до Курахова. Командование ВСУ отправляло на убой в уже блокированный город по простреливаемым дорогам пополнение обреченному гарнизону.

«Они всегда подвозят резервы, пытаются всеми способами, пытались удержать. Маленькими группами, колоннами, одну-две машины туда пытаются на смерть, грубо говоря», — поделился заместитель командира батареи с позывным «Красный».

Отдельные эпизоды этой битвы точно попадут в учебники. Например, история десяти храбрецов из отряда «Борз» 110-й бригады 51-й армии группировки «Юг». Десять человек на трех моторных лодках на рассвете пересекли водохранилище и заняли плацдарм в самом центре города.

«Никто же не ожидал, что просто десять штурмовиков российских, донецких пацанов, на лодках вклинятся в их оборону», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Назик».

Две недели они держали оборону в полном окружении, корректируя огонь нашей артиллерии и передавая данные о расположении минометных и артиллерийских батарей противника.

«Птички от нас не отлетали 24/7, не отлетали от нас птички, то есть они не понимали, кто мы такие, что мы такое. В стрелковый бой они не шли, они как мышаки, они не привыкли как штурмовик со штурмовиком... Давайте как мужик с мужиком на калашах биться, а они сразу — у них дроны летят, сбросники, артиллерия», — отметил боец «Назик».

Товарищи, которые пробивались к ним по суше, сами иногда попадали в окружение. Так часто бывает с наиболее эффективными штурмовиками, которые слишком быстро идут вперед.

«Мы заняли круговую оборону, начали отстреливаться, это продолжалось два-три часа боя, вышел на связь «Боксер», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Леший».

На помощь окруженным бойцам пробивались другие группы. В этом хаосе городских боев стало немного легче, когда удалось захватить первых пленных. И именно гуманное к ним отношение, облегчило штурм. Противник, убедившись, что в плену не убивают, стал сдаваться намного охотнее.

«Они думали, что мы их будем убивать. Потому что руки у них в крови. Но я не палач. Я солдат. Я убивал тех, кто мне оказывал сопротивление. Тех, кто пытался убить меня. Тех, кто просил пощады, я брал в плен», — сказал командир штурмовой группы с позывным «Боксер».

Решающую роль в освобождении Курахово сыграли военнослужащие пятой и 110-й мотострелковых бригад 51-й армии группировки «Юг». Это первая крупная победа российской армии в новом году, и до границы ДНР на этом участке фронта теперь осталось лишь несколько километров.