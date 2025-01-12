«Сейчас приемлемый»: продюсер Дворцов раскрыл сумму гонорара Пенкина

На днях у артиста прошел крупный концерт в Сочи.

Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин получает миллион рублей за концерт. Об этом продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал изданию «Страсти».

«Гонорар у него сейчас приемлемый — один миллион рублей, в этом районе», — рассказал Дворцов.

Продюсер отметил, что Сергей Пенкин — это не просто имя на музыкальной сцене, это символ целой эпохи, который продолжает вдохновлять и радовать зрителей.

На сегодняшний день он остается истинной легендой, которая завоевала сердца миллионов, особенно представителей старшего поколения. Их воспоминания о глубоких и трогательных песнях Сергея наполнены ностальгией и любовью к музыке, которая сопровождает их на протяжении многих лет. Именно поэтому такая цена для его творчества приемлема.

На данный момент Сергею Пенкину исполнилось 63 года, однако его энергия и дух творчества не угасли. Он продолжает выступать на сцене с прежней активностью, демонстрируя, что искусство не знает возраста.

Недавно артист провел грандиозный концерт в Зимнем театре в Сочи, который стал настоящим музыкальным событием. Зал был переполнен любителями его творчества — здесь не было ни единого свободного места.

Публика, как всегда, пришла в восторг от исполнения Сергея, который умело создавал атмосферу настоящего праздника. Каждый его выход на сцену становился ярким шоу, аллеей эмоций, где зрители с трепетом воспринимали каждую ноту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое предложение сделал Пенкин жительнице Владивостока.