Певец Сергей Пенкин сделал предложение жительнице Владивостока
Заслуженный артист России был сражен одним талантом молодой исполнительницы.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Заслуженный артист России, певец Сергей Пенкин был поражен талантом молодой исполнительницы из Владивостока. Александра Жибарь выступила с номером в вокальном шоу «Царица», исполнив песню Валерии «Нежность моя».
Исполнитель сделал ей предложение, которое оказалось для артистки неожиданным, но, разумеется, очень приятным.
«Ужасно все хорошо! Я буду у вас во Владивостоке с концертами, я хотел бы, чтобы вы у меня на концерте выступили. Не только во Владивостоке, а по всей стране», — заявил Пенкин.
Теперь жительница Владивостока может стать частью грандиозного шоу Сергея Пенкина и выйти на сцену перед многотысячной аудиторией.
Мнение артиста разделили и остальные члены жюри. Деятели искусств и культуры отметили, что у Жибарь действительно есть талант и все шансы для большого успеха.
Ранее 5-tv.ru сообщал о тяжелой молодости Сергея Пенкина. Сам артист признался, что, будучи молодым человеком, приехал в столицу и, чтобы получить московскую прописку, отправился работать дворником.
После службы в армии Пенкин мечтал поступить в музыкальное училище Гнесиных, однако, как и у многих добившихся успеха артистов, получилось это у него далеко не с первого раза.
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