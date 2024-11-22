Певец Сергей Пенкин сделал предложение жительнице Владивостока

Заслуженный артист России, певец Сергей Пенкин был поражен талантом молодой исполнительницы из Владивостока. Александра Жибарь выступила с номером в вокальном шоу «Царица», исполнив песню Валерии «Нежность моя».

Исполнитель сделал ей предложение, которое оказалось для артистки неожиданным, но, разумеется, очень приятным.

«Ужасно все хорошо! Я буду у вас во Владивостоке с концертами, я хотел бы, чтобы вы у меня на концерте выступили. Не только во Владивостоке, а по всей стране», — заявил Пенкин.

Теперь жительница Владивостока может стать частью грандиозного шоу Сергея Пенкина и выйти на сцену перед многотысячной аудиторией.

Мнение артиста разделили и остальные члены жюри. Деятели искусств и культуры отметили, что у Жибарь действительно есть талант и все шансы для большого успеха.

Ранее 5-tv.ru сообщал о тяжелой молодости Сергея Пенкина. Сам артист признался, что, будучи молодым человеком, приехал в столицу и, чтобы получить московскую прописку, отправился работать дворником.

После службы в армии Пенкин мечтал поступить в музыкальное училище Гнесиных, однако, как и у многих добившихся успеха артистов, получилось это у него далеко не с первого раза.