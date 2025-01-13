Жир расщепляется, пока вы отдыхаете: сколько нужно спать худеющим

Во время сна в организме вырабатывается важный гормон, который помогает сбросить вес.

Тем, кто стремится похудеть, важно уделять достаточно времени сну — не менее восьми часов в сутки. При этом ложиться спать следует не позднее 23:00, поскольку именно в это время в организме активно вырабатывается гормон, способствующий расщеплению жиров. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина.

«В промежуток с 23:00 до 1:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров», — пояснила Калошина в беседе с РИА Новости.

Также важно не пропускать завтрак во время похудения. Его калорийность должна составлять примерно 35% от общего рациона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как худеть без отказа от любимых продуктов. Ответ прост — достаточно придерживаться дефицита калорий. Вполне допустимой нормой являются 100-200 граммов сладкого в день.

Ведь все мы знаем, что какие-либо ограничения могут только спровоцировать срывы и привести к перееданиям, а значит, и к набору веса. Поэтому лучше не ставить себя в слишком жесткие рамки и иногда давать послабления.