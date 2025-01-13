В Румынии стартовали военные учения НАТО

В Румынии сегодня, 13 января, стартовали военные учения НАТО. Задача маневров, которые пройдут на семи полигонах страны до 26 февраля, состоит в укреплении обороноспособности восточного фланга альянса.

В маневрах примут участие около десяти тысяч военнослужащих из девяти стран мира, свыше 20 самолетов и полторы тысячи единиц всевозможной боевой техники.

Дебютом на новых учениях станет развертывание так называемых Allied Reaction Force — Сил реагирования НАТО, созданных в июле прошлого года. Заявляется, что эти соединения способны проводить операции в сложнейших условиях «на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию, когда запад Германии (ГДР) присоединился к НАТО, а восток (ФРГ) находился в «советской зоне». С таким заявлением выступил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. По его словам, украинцы должны принять такую же позицию по новым российским территориям.