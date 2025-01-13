Время пока не лечит: Ирина Безрукова поделилась переживаниями о смерти сына

Единственный ребенок актрисы Андрей скончался 14 марта 2015 года в возрасте 25 лет.

Время лечит. Так говорят, когда стремятся утешить человека, пережившего утрату близкого. Актриса Ирина Безрукова, пережившая смерть сына Андрея, в данный момент затрудняется ответить, работает ли этот принцип. О свои переживаниях она рассказала KP.RU.

«Однозначно ответить не получится, потому что всегда зависит от обстоятельств и человека, — размышляет она. Иногда кажется, что все уже позади, что ты справился и преодолел… Но вдруг появляется что-то — фотография, воспоминание, музыка — и все всплывает снова. Время, конечно, сглаживает. Это похоже на пустыню, которая медленно заносит старый город. Но стоит копнуть…или если ветер меняет направление, руины могут обнажиться. Думаю, на этот вопрос я смогла бы ответить только в конце жизни. Пока я в пути», — признается актриса.

В ноябре прошлого года Безрукова представила спектакль «Без вины виноватые», где сыграла мать, потерявшую сына. Ей знакомы переживания героини — единственный сын звезды Андрей, рожденный в браке с актером Игорем Ливановым, умер от сердечной недостаточности 14 марта 2015 года в возрасте 25 лет. Каждый год актриса трогательно поздравляет сына с днем рождения в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Безрукова после трагедии Понаровской рассказала, как сама пережила горе.