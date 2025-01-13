За последние 16 лет изменился его внешний вид и текстура.

Вкус китайского риса, его внешний вид и текстура улучшились за последние 16 лет. Об этом пишет South China Morning Post.

«Дегустационные испытания, проведенные Китайским национальным научно-исследовательским институтом риса, показали, что качество азиатского риса, выращиваемого в Китае, включая его внешний вид и текстуру, улучшилось с 2009 года», — говорится в сообщении.

Качество риса удалось повысить, в том числе, за счет генетических улучшений и контроля за условиями выращивания. Китай — крупнейший производитель крупы в мире. Только в 2024 года на страну приходилось 28% от общего мирового производства.

Прежде американский сенатор Рик Скотт якобы получил данные о том, что чеснок в Китае выращивают в сточных водах, причем часто с использованием детского и рабского труда. Он выразил обеспокоенность тем, что импорт чеснока из Китая может ставить под угрозу здоровье американских семей. В связи с этим Скотт направил письма в министерство сельского хозяйства США и ряд других ведомств с просьбой провести расследование в отношении безопасности выращенного в КНР чеснока.

В КНР, в свою очередь, высмеяли заявления США об опасности китайского чеснока. Там подчеркнули, что даже «само растение не предполагало, что сможет представлять большую угрозу для Штатов». При этом предоставить хоть одно доказательство этой самой опасности американцы не могут.

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