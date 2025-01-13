Более 100 испорченных медалей вернули призеры летней Олимпиады в Париже

Более 100 испорченных медалей вернули участники летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в оргкомитет соревнований. Об этом сообщает La Lettre.

По сведениям издания, после массовых жалоб спортсменов на плохое качество наград были уволены три сотрудника монетного двора, отвечавших за выпуск медалей.

В публикации говорится, что дефекты на медалях связаны с нанесенным на них специальным лаком.

Ранее бронзовые призеры парижской Олимпиады в комплексной эстафете по плаванию Клеман Секки и Йоханн Ндойе Бруар опубликовали в соцсетях фото своих облезших медалей.

Бруар выложил изображение почерневшей медали в соцсети X и подписал: «Париж 1924». В свою очередь Секки обратил внимание на отслаивающееся покрытие своей медали и подписал снимок: «Крокодиловая кожа».

До этого качество наград раскритиковал американец Найджи Хьюстон, занявший на парижских Играх третье место в уличном скейтбординге.

«Эти медали выглядят великолепно, когда они совершенно новые, но они явно не такого хорошего качества, как вы думаете», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин счел церемонию открытия Олимпиады в Париже оскорбительной для христиан, а допустивший ее Международный олимпийский комитет назвал сборищем цирковых артистов.