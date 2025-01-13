Двоих причастных к теракту против Кириллова задержали в Ингушетии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 49 0

По версии правоохранительных органов, они обеспечили квартирой и транспортом исполнителей теракта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Двоих участников баталхаджинской* террористической группировки задержали в Ингушетии. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в силовых структурах.

По версии правоохранительных органов, они причастны к теракту против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерала-лейтенанта Игоря Кириллова.

По информации силовиков, по заданию украинских спецслужб они обеспечили квартирой и транспортом исполнителей теракта.

Трагедия произошла утром 17 декабря 2024 года. В результате теракта погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было закреплено на самокате, стоявшем рядом с подъездом дома Кириллова на Рязанском проспекте в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов передал Звезду Героя родным погибшего генерал-лейтенанта Кириллова.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

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