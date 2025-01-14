Как проходит операция по откачке мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»

Последние новости с Черноморского побережья, где идет ликвидация последствий крушения двух танкеров с мазутом. Напомним, одно из судов прибило к берегу. «Волгонефть-239» сидит на мели, но из трюмов продолжается утечка. Сегодня к танкеру насыпали техническую дорогу, а вслед за этим начали возводить так называемую «Марину» протяженностью 400 метров. Фактически это насыпь вокруг аварийного судна, чтобы мазут не относило в море.

А вот ситуация со вторым танкером, который лежит на дне, намного сложнее. Там трюмы также дали течь. Бреши пытаются заделать водолазы, параллельно разрабатывается операция по подъему обломков. А на владельца затонувшей «Волгонефти-212» подали в суд. За ситуацией в зоне аварии все это время следит корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

С ног до головы покрытые черной жижей водолазы Морспасслужбы выбираются на катер, чтобы сделать короткий перерыв, а после снова погрузиться в Черное море. Они должны как можно скорее загерметизировать корпуса затонувших танкеров и предотвратить выход мазута наружу. Работать приходится в сложнейших условиях, в ледяной воде и практически в полной темноте, видимость около метра. Но специалисты ни на что не жалуются.

При этом мазут продолжает буквально сочиться наружу. В Краснодарском крае зафиксировали нефтяное пятно возле танкера «Волгонефть-239» площадью почти три тысячи квадратных метров.

Визуально определить, откуда идет разлив с танкера, сложно, однако специалисты предполагают, что причиной стала трещина в корме. Возле самого судна нефтяное пятно распространилось на большую площадь, а берег усеян пятнами мазута.

Спасатели готовятся откачать нефтепродукты из поврежденного танкера, работами руководит оперативный штаб, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина. Меньше чем за три дня к танкеру проложили техническую дорогу длиной 600 метров.

Ее постепенно расширяют, боновые заграждения отодвигают дальше от берега, чтобы засыпать дополнительный участок. На берегу мазутные пятна приходится буквально выгребать из моря с помощью техники, мелкие куски убирают сетями и лопатами. Группировки постоянно увеличивают, привлекая специалистов из других российских городов.

«Сейчас собирается нас из Питера 12 человек приехало, сегодня приезжают из Мурманска, Калининграда. Хватает пока (людей. — Прим. ред.) По необходимости вызывают», — говорит спасатель 2-го класса (Санкт-Петербург) Владимир Кочергин.

Тем временем последствия крушений танкеров продолжают проявляться, а география ЧП расширяется. Только за один день в Крыму зафиксировали новые выбросы мазута в шести районах: в Евпатории, в Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском и Черноморском районах, на острове Тузла и мысе Такиль. Загрязненный грунт сразу же вывозят.

Так его сортируют. Песок чистят, пластик утилизируют. Часть мазута уничтожат, а другой найдут применение — из него планируют создать удобрение.

«Мы добавили препарат нефти, диструктор, присланный с уфимского института, бактерия, которая должна за 21 день съесть нефть. Через 20 дней посмотрим», — сказал лаборант Александр Целых.

Только с пляжей Краснодарского края за все время вывезли сотни тысяч тонн загрязненного грунта. Весь он хранится на полигонах, однако нефтепродуктов из этой массы лишь малая часть. Поэтому сейчас отрабатывают способ отсеивания мазута от песка прямо на побережье. Некоторые службы уже начали его применять.