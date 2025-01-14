Российские зенитки против украинской «Бабы Яги». Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Опубликовано видео, как расчет ЗРК «Гибка-С» уничтожил боевой гексакоптер ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы используют на поле боя новейший зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С», который уже успел произвести впечатление на неприятеля.

Расчет новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» уничтожил боевой гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры с фронта смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время несения боевого дежурства разведка обнаружила вражеский беспилотник, который приближался к позициям наших войск. Расчет «Гибки-С», получив координаты цели для последующего уничтожения, приступил к наведению на воздушную цель.

Как только гексакоптер вошел в зону действия, зенитчики произвели пуск ракеты комплекса «Верба» с осколочно-фугасной боевой частью. Цель была успешно уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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