Удар по печени, как от алкоголя: чем может обернуться переедание

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

Врач Васильева: переедание может нанести печени такой же вред, как и алкоголь.

Удар по печени, как от алкоголя: чем может обернуться переедание

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer

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Меру нужно знать во всем.

Неправильное питание — одна из причин многих заболеваний, в том числе проблем с печенью. Как чрезмерное употребление пищи влияет на этот орган, рассказала изданию Газета.ру врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Наталья Васильева.

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Как всем известно, алкоголь оказывает негативное воздействие на печень. Чрезмерное употребление жирной и острой пищи также может привести к подобным проблемам, причем наравне со спиртными напитками.

Важно осознавать, что в составе приправ и жирной пищи содержатся вещества, которые печень должна нейтрализовать, отметила эксперт.

По ее словам, избыток жирных кислот и калорий в пище может привести к накоплению жира в гепатоцитах — основных клетках печени.

При переедании на постоянной основе это может привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени, повышению уровня плохого холестерина в крови и проблемам с сердцем и сосудами.

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