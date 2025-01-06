Разгрузить организм: как восстановить ЖКТ после новогодних праздников

Не забываем постепенно увеличивать физическую нагрузку.

В период долгих новогодних выходных нужно устроить разгрузочный день, чтобы восстановить ЖКТ после калорийных застолий. Об этом изданию NEWS.ru рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По словам специалиста, восстановиться организму после праздников поможет разгрузочный день.

«Замечательно если разгрузочный день начинаться с теплой воды с лимоном, послабляющего средства или активированного угля, а в идеале — сделать очищение кишечника с помощью проверенного и распространенного метода», — рекомендует эксперт.

Силина советует в этот день обойтись продуктами, которые богаты клетчаткой: яблоки, зелень, свежая капуста. Можно заправить все это ложечкой оливкового масла. Остальные продукты следует исключить. Это позволит снизить нагрузку на организм.

Начиная со следующего дня, необходимо уменьшить порции в два раза. Так можно избежать переедания, уверена специалист. Кроме того, эксперт напомнила про физическую активность. О ней не стоит забывать даже на каникулах. Начинать после новогодних праздников Силина советует с «мягкого фитнеса» — йоги или пилатеса.

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