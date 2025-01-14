Неизвестный избил 70-летнюю работницу церковной лавки в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 19 0

Полиция ищет нападавшего.

Неизвестный избил 70-летнюю работницу церковной лавки в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Неизвестный избил женщину на территории храма в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

Пострадавшей оказалась 70-летняя работница церковной лавки. Ее обнаружили лежащей в храме с признаками сотрясения головного мозга. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, она находится в реанимации.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Теперь правоохранители ищут нападавшего.

На днях сообщалось, что житель Санкт-Петербурга устроил конфликт с пассажирами рейсового автобуса. Причина их ссоры пока неизвестна. В какой-то момент мужчина начал угрожать пассажирам пистолетом. После этого он покинул автобус на одной из остановок.

Ранее 5-tv.ru писал, что подростки избили сотрудника пункта выдачи в Москве ради кражи телефона. Представители правоохранительных органов уже выяснили личности злоумышленников. Известно, что мальчикам по 17 лет. Теперь следователи проводят необходимые действия, чтобы выяснить все обстоятельства дела, а также собрать доказательства, подтверждающие вину задержанных.

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