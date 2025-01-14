Первый в РФ приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в Дагестане

Житель Каспийска на иномарке выехал на «встречку».

Суд в Каспийске вынес первый в России приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 31 декабря 2023 года 18-летний водитель Porsche Cayenne намеренно выехал на полосу встречного движения. Таким образом он создал угрозу для других участников движения.

Суд обвинил молодого человека по статье 267.1 Уголовного кодекса РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Фигурант полностью признал свою вину. Как уточняется, он раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

«Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2024 года суд в Москве отправил под стражу Наталью Сорокину, которая сбила женщину и мальчика. Фигурантка 14 декабря на Porsche не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила ребенка 2015 года рождения и его няню. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но, несмотря на усилия врачей, мальчик от полученных повреждений скончался.

Сорокина пробудет в СИЗО до 14 февраля 2025 года. Свою вину женщина признала в полном объеме.

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