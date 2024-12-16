В Москве суд арестовал женщину, сбившую насмерть ребенка на тротуаре

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 30 0

Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла Porsche.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Щербинский суд Москвы принял решение отправить под стражу сбившую няню с мальчиком Наталью Сорокину на Porsche. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В СИЗО женщина пробудет до 14 февраля. В ходе заседания Сорокина признала свою вину в полном объеме. Также стало известно, что она не состоит на учетах у нарколога и психиатра. При этом Сорокина отказалась от медосвидетельствования.

Страшное ДТП произошло 14 декабря в Новой Москве: 49-летняя женщина на Porsche не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но, несмотря на усилия врачей, мальчик от полученных повреждений скончался.

Позднее в управлении Следственного комитета Москвы сообщили, что водитель Porsche в момент ДТП была в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 5-tv.ru опубликовал кадры наезда Porsche на девятилетнего мальчика и женщину в Новой Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что цветы и игрушки несут к месту гибели сбитого Porsche мальчика в Новой Москве. Наехавшая на ребенка и его няню женщина-водитель была пьяна.

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