Вопросы трансплантологии органов обсудили в Москве

В России ведется работа по созданию механического сердца. Об этом рассказал главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье. Однако когда эти технологии будут реализованы, сказать пока сложно.

Сегодня же в стране применяют метод, который практически заменяет сердце — пациенту устанавливают сразу два искусственных желудочка. Причем импланты постоянно совершенствуют.

«Лаборатории наши экспериментальные, разрабатываются различные системы, методики, режимы, растворы… Для этого нужна соответствующая аппаратура. И продолжаем работать над совершенствованием искусственного левого желудочка», — говорит главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ.

Также Готье рассказал, что сейчас ведется работа по созданию отечественного аппарата для гемодиализа.

Ранее 5-tv.ru писал, что зачем в Китае похищали тела из крематориев. Нелегальный оборот так называемого секционного материала или, попросту говоря, трупов людей с целью изготовления аллогенных протезов — достаточно распространенная за рубежом схема теневого медицинского бизнеса. Аналогичные схемы действовали в ближайшем зарубежье, откуда сотнями вывозили тела людей без определенного места жительства или неопознанные.