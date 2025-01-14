Вопросы трансплантологии органов обсудили в Москве

Эфирная новость 28 0

Главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье рассказал, что в стране ведется работа по созданию отечественного аппарата для гемодиализа.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России ведется работа по созданию механического сердца. Об этом рассказал главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье. Однако когда эти технологии будут реализованы, сказать пока сложно.

Сегодня же в стране применяют метод, который практически заменяет сердце — пациенту устанавливают сразу два искусственных желудочка. Причем импланты постоянно совершенствуют.

«Лаборатории наши экспериментальные, разрабатываются различные системы, методики, режимы, растворы… Для этого нужна соответствующая аппаратура. И продолжаем работать над совершенствованием искусственного левого желудочка», — говорит главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ.

Также Готье рассказал, что сейчас ведется работа по созданию отечественного аппарата для гемодиализа.

Ранее 5-tv.ru писал, что зачем в Китае похищали тела из крематориев. Нелегальный оборот так называемого секционного материала или, попросту говоря, трупов людей с целью изготовления аллогенных протезов — достаточно распространенная за рубежом схема теневого медицинского бизнеса. Аналогичные схемы действовали в ближайшем зарубежье, откуда сотнями вывозили тела людей без определенного места жительства или неопознанные.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

15:45
Счетная палата РФ вернула почти 94 миллиарда рублей в бюджет в 2024 году
15:34
Российская армия освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР
15:25
Более 220 желаний детей-сирот в Москве исполнено
15:07
Умер участник группы «Ночной проспект» Константин Божьев
14:49
Вопросы трансплантологии органов обсудили в Москве
14:31
Возможность реализовать потенциал: в РФ запустили конкурс социальных архитекторов

Сейчас читают

«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле
Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год