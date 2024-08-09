Используют в имплантации зубов: зачем в Китае похищали тела из крематориев

Полученный преступным путем костный материал шел, в том числе, на нужды стоматологического протезирования.

Нелегальный оборот так называемого секционного материала или, попросту говоря, трупов людей с целью изготовления аллогенных протезов — достаточно распространенная за рубежом схема теневого медицинского бизнеса. Об этом изданию KP.RU заявил врач-стоматолог, хирург Сергей Рожнов, комментируя сообщение о раскрытой в Китае преступной организации, похищавшей из крематориев трупы для производства протезов.

По словам эксперта, аналогичные схемы действовали в ближайшем зарубежье, откуда сотнями вывозили тела людей без определенного места жительства или неопознанные.

«Остеопластический материал, проще говоря, костный материал в стоматологии используется для наращивания кости. А аллогенный материал — его разновидность. И да, в большинстве случаев, это трупный материал», — пояснил Рожнов.

По его словам, при использовании трупных материалов, даже полученных нелегальным путем, всегда проводится экспертиза на присутствие инфекций. Хотя никаких органических компонентов там не сохраняется, и инфекций перенесено быть не может.

Более того, добавил врач, аллоген в дальнейшем вообще не остается в тканях организма, так как рассасывается после регенерации своей кости. При этом аллогенные материалы значительно лучше ксеногенных — полученных из костей животных, как правило, коров. Именно ксеногенные материалы используют в своей практике российские стоматологи, отметил Рожнов.

«В России трупные материалы, мягко говоря, не распространены, потому что попадают под закон о трансплантологии, а ввоз подобных материалов из-за рубежа у нас затруднен. Но то, что такая ситуация в Китае с тысячами украденных трупов может быть — да, вполне возможно», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из крематориев и медицинских лабораторий ряда китайских провинций были похищены около четырех тысяч тел для изготовления аллогенных протезов. Нелегальный доход злоумышленников от продажи костных тканей мог составить 380 миллионов юаней (около 53 миллионов долларов).

Следствие установило, что незаконную скупку и прямое хищение тел и конечностей организовала компания Shanxi Aorui Biomaterials. При обысках там полиция изъяла 18 тонн костей и более 34 тысяч готовых протезов.