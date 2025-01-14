Возможность реализовать потенциал: в РФ запустили конкурс социальных архитекторов

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В России стартовал конкурс социальных архитекторов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Проект поможет найти новых перспективных профессионалов с успешным опытом работы в соцсфере.

У россиян появилась еще одна возможность реализовать свой потенциал в сфере управления. В стране стартовал конкурс социальных архитекторов.

Проект поможет найти новые ценные кадры, а именно перспективных профессионалов, которые уже имеют успешный опыт работы в социальной сфере и готовы развивать и развиваться. Как подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, запрос на таких людей, учитывая меняющиеся реалии, огромный.

«Задач в условиях информационной гибридной войны… огромное количество. Ну а цель конкурса — отобрать лучших… оказать им необходимую поддержку и запустить соответствующие программы обучения», — подчеркнул Кириенко.

Конкурс проходит при поддержке платформы «Россия — страна возможностей». Подать заявку можно по пяти направлениям: руководитель или организатор проекта, социальный аналитик, медиа-менеджер и интернет-технолог. Подать заявку можно до 11 февраля, а победители получат грант на обучение в Высшей школе госуправления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на архитектурную премию Москвы. В конкурсе 12 номинаций. Принять в нем участие могут проектные организации, которые в 2024 году получили свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Документы принимают до 15 февраля 2025 года.

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