Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на архитектурную премию Москвы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

В конкурсе 12 номинаций. Принять в нем участие могут проектные организации, которые в 2024 году получили свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на архитектурную премию Москвы

Фото: mos.ru

Начался прием заявок на получение архитектурной премии города Москвы 2025 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Жюри будет выбирать лучшие проекты жилья, объекты социального назначения (школы, детские сады, медицинские и спортивные центры), дома по программе реновации, объекты инфраструктуры и другое. Основные критерии оценки — качество архитектурных решений, инновационность и профессионализм», — написал мэр Москвы.

Всего в конкурсе 12 номинаций. К участию приглашают проектные организации, получившие свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2024 году. Им потребуется заполнить заявку на официальном сайте премии, указав данные о проекте, авторском коллективе и контактную информацию.

Документы принимают до 15 февраля 2025 года. Церемония награждения победителей пройдет в июле. Ее приурочат ко Дню архитектора.

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