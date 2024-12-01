Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на архитектурную премию Москвы

Начался прием заявок на получение архитектурной премии города Москвы 2025 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Жюри будет выбирать лучшие проекты жилья, объекты социального назначения (школы, детские сады, медицинские и спортивные центры), дома по программе реновации, объекты инфраструктуры и другое. Основные критерии оценки — качество архитектурных решений, инновационность и профессионализм», — написал мэр Москвы.

Всего в конкурсе 12 номинаций. К участию приглашают проектные организации, получившие свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2024 году. Им потребуется заполнить заявку на официальном сайте премии, указав данные о проекте, авторском коллективе и контактную информацию.

Документы принимают до 15 февраля 2025 года. Церемония награждения победителей пройдет в июле. Ее приурочат ко Дню архитектора.