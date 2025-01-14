«Команда профессионалов»: Ковальчук рассказал о работе Счетной палаты и ее кадрах

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Ковальчук: Счетная палата продолжает работу по подходам по управлению капиталом

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

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Глава высшего органа финансового контроля России выступил на расширенном заседании.

В Счетной палате работают люди с исключительными компетенциями, самоотдачей и принципиальностью. Команда профессионалов продолжает работать над различными вопросами, в том числе над подходами по управлению капиталом. Об этом заявил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе расширенного заседания.

«Здесь сформирована команда профессионалов, людей с исключительными компетенциями, ответственностью, самоотдачей и принципиальностью. В прошлом году мы запустили систему рейтингования департаментов с целью поощрения именно тех подразделений, тех сотрудников, которые внесли наибольший вклад в итоговые результаты нашей работы», — сказал он.

Ковальчук подчеркнул, что Счетная палата развивает внутренний центр компетенции по тематикам аудита, который связан с рисками в области управления госресурсами. Вместе с тем команда продолжает работать над подходами по управлению человеческим капиталом. Еще совершенствуется система управления качеством на уровне отдельных контрольных экспертно-аналитических мероприятий и Счетной палаты в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук указал на последствия высокой ключевой ставки. По его словам, произошли изменения в условиях функционирования экономики России.

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