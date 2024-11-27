«Растут расходы бюджета»: Ковальчук указал на последствия высокой ключевой ставки

|
Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Ковальчук: сохранение высокой ключевой ставки приводит к росту расходов бюджета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председатель Счетной палаты отметил, что произошли изменения в условиях функционирования экономики России.

Сохранение ключевой ставки на высоком уровне ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Он указал на изменения в условиях функционирования экономики РФ. В частности, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку на два процентных пункта. Таким образом реализовался риск, о котором Счетная палата предупреждала в своем заключении, сказал Ковальчук.

«Сохранение ключевой ставки на таком высоком уровне ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета, в том числе расходы на обслуживание государственного долга и на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам», — заявил он.

Читайте также

Инструмент сдерживания роста цен: что будет с ключевой ставкой в 2025 году

На заседании в октябре ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых. Этот показатель стал максимальным с момента изобретения инструмента в 2013 году. Как позднее заявлял вице-премьер Александр Новак, после повышения ключевой ставки инфляция замедлилась до 8%.

Сообщалось, что на заседании в декабре Центробанк может вновь поднять ключевую ставку. Такие шаги предпринимаются из-за того, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза. Ужесточением кредитно-денежной политики регулятор пытается вернуть инфляцию в рамки ожидаемого прогноза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал не думать о повышении ключевой ставки ЦБ. По словам министра, если о чем-то много размышлять — сбудется.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
105.06
1.27 110.49
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:50
«Растут расходы бюджета»: Ковальчук указал на последствия высокой ключевой ставки
12:40
«Знаю, для чего я нужен»: автор «72 метров» Александр Покровский отмечает день рождения
12:28
Силуанов: профицит бюджета 59 регионов РФ превышает триллион рублей
12:26
Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
11:59
Матвиенко: слова Путина заложили потенциал для переговоров по Украине
11:56
Шестеро по лавкам: у Андрея Аршавина есть тайный внебрачный ребенок

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова рассекретила 10 продуктов, от которых не пучит
Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год