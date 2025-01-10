Итоги года: российским прокурорам поручено активнее внедрять ИИ в работу

Эфирная новость 22 0

Особый контроль сейчас — за помощью семьям участников СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Российские прокуроры переходят на цифровые технологии и будут активно использовать возможности искусственного интеллекта. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

В ушедшем году его подчиненные добились восстановления прав миллионов россиян. О новых задачах говорили на торжественной встрече, посвященной 303-летию прокуратуры. Важные детали — в сюжете корреспондента «Известий» Алексея Прокина.

Итоги года министерства и ведомства обычно подводят на коллегиях. Но прокурорская служба делает это дважды — еще и в День работника прокуратуры, который приходится на начало января. С одной стороны, это возможность вспомнить выдающихся предшественников — службе будет 303 года. С другой — оценить показатели работы и наметить планы на будущее.

«Используя весь имеющийся потенциал средств прокурорского контроля, непосредственное общение с людьми на личных приемах, прокурорам удалось восстановить справедливость в отношении миллионов наших граждан, а помощь нуждающимся в ней стала более доступной и оперативной», — отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Оперативное решение любых вопросов, которые могут возникнуть у граждан, — главная цель прокурорской деятельности, а приоритет ежедневной работы связан с социальной сферой.

«Надзор — это само собой. Но сейчас Генеральная прокуратура ставит во главу угла правозащиту, восстановление нарушенных прав граждан. Служебных обязанностей много. В первую очередь это, конечно, контроль за соблюдением прав военнослужащих и их семей. Прокуроры активно взаимодействуют с фондом „Защитники отечества“. Служба старается быть в авангарде внутренней политики страны», — рассказал корреспондент.

Одной из первых совместную работу с фондом начала прокуратура Подмосковья. Решение проблем участников СВО удалось существенно ускорить благодаря системному подходу. С региональным отделением «Защитников отечества» подмосковная прокуратура еще в 2022 году заключила соглашение о взаимодействии. Результат прошлого года: в правах были восстановлены 2,5 тысячи воинов и членов их семей.

«Ключевые проблемы, с которыми мы обращаемся, и которые, как мне представляется, у нас получается решать, это обеспечение техническими средствами реабилитации, адаптация жилых помещений для нужд раненых участников СВО и ветеранов боевых действий», — подчеркнул прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Жаловаться в прокуратуру граждане стали чаще. Луганский прокурор уверен: это потому что есть важный нюанс — сила закона — в справедливом применении.

«Это говорит о том, что повысилось доверие граждан к органам прокуратуры, потому что, в отличие от других механизмов, органы прокуратуры решают вопросы динамично», — добавил прокурор ЛНР Глеб Михайлов.

Муса Умаханов с позывным Сокол защищал Донбасс с 2014 года. В донецком аэропорту он был ранен. Когда ДНР стала частью большой страны, мужчина безуспешно пытался получить статус ветерана боевых действий России — обивал пороги военкомата, других инстанций, пока наконец не обратился в Генеральную прокуратуру.

«И вот не поверите, вот в течение одного месяца мне позвонили уже из Москвы, из межведомственной комиссии, и сказали, что мое заключение готово», — поделился ветеран боевых действий Муса Умаханов.

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях все еще продолжается работа по созданию нормативной базы Единого правового пространства. Помогает ускорить этот процесс поддержка федерального центра, и на местах это ценят.

«Когда заработает аппарат госорганов на новых территориях в полном объеме, тогда население на себе это ощутит», — сообщил прокурор Запорожской области Кирилл Осипчук.

Всех тех, кто, как сказал генеральный прокурор, нечестным путем «пытается набить карманы», прокуратура обязательно призовет к ответу. А сотрудников службы, которые в минувшем году отличились в борьбе с казнокрадами, наградили медалями и орденами.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
102.29
0.61 105.09
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
В Ташкенте арестованы фигуранты дела о гибели журналистки Паперной в гостинице
18:30
Итоги года: российским прокурорам поручено активнее внедрять ИИ в работу
18:17
Пособник СБУ получил 11 лет за попытку поджечь ж/д пути в Крыму
18:01
Ледовый мюзикл Авербуха «Мама» покажут в Петербурге для детей участников СВО
18:00
Меган и принц Гарри предложили друзьям из Калифорнии жить у них после пожара
17:41
Третий в истории медицины: врачи из Красноярска совершили чудо

Сейчас читают

Где Тимофей? Прилучный вызвал панику среди фанатов исчезновением сына
Третий в истории медицины: врачи из Красноярска совершили чудо
«Просто какое-то мракобесие»: звезды хвастаются огромными тратами
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год