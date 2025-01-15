Вокруг потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» построят защитный вал

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С места утечки уже вывезено больше 946 тонн мазута.

Фото, видео: Максим Григорьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Вокруг танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в Краснодарском крае, будут созданы защитные валы. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, сейчас он находится в Темрюкском районе.

На месте ликвидации разлива нефтепродуктов уже возведена искусственная гавань и техническая дорога. За несколько суток отсыпано более полукилометра пути. Искусственный вал защитит корпус танкера от волн и бухту от новых утечек мазута. Также послужит площадкой для тяжелой техники.

«Принято решение, что обвалование будет с двух сторон. В дальнейшем, после окончания обвалования, продолжается работа по подогреву оставшегося топлива и его выкачивания», — сказал глава МЧС России Александр Куренков.

С места утечки вывезено уже больше 946 тонн мазута, но сделать предстоит еще очень много. Площадь разлива нефтепродуктов возле танкера «Волгонефть-239» — почти три тысячи квадратных метров. На пляжах Краснодарского края, Севастополя и Крыма собрано более 162 тонн загрязненного песка и грунта.

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