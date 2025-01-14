Патрушев и сенаторы обсудили подготовку к Невскому экологическому конгрессу

Также речь шла о мониторинге реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и перспективах развития рыбохозяйственного комплекса.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным и главой комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных. Об этом сообщает сайт правительства России.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к проведению Невского международного экологического конгресса.
В ходе рабочей встречи также были затронуты темы текущего взаимодействия, включая мониторинг реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, обсуждались перспективы развития рыбохозяйственного комплекса.
Невский международный экологический конгресс состоится в 2025 году с 22 по 23 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Предыдущий конгресс прошел в мае 2023 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о сокращении количества жалоб на вывоз мусора в праздники.
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